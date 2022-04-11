  • BIST 2.432,33
  • Altın 925.49
  • Dolar 14.7271
  • Euro 16.0715
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 16 °C
»

Bebe ve çocuk giyimi ihracatında savaşın açığı, Afrika pazarıyla kapatılmaya çalışılıyor

Türk bebe ve çocuk konfeksiyonu üreticileri, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bu bölgenin ihracat açığını Afrika ülkelerine yaptığı dış satımla kapatmaya çalışıyor.
Bebe ve çocuk giyimi ihracatında savaşın açığı, Afrika pazarıyla kapatılmaya çalışılıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyonunda dünyanın önemli üretim merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Türkiye'deki üretimin de büyük çoğunluğunun Bursa'da gerçekleştirildiğini belirten Kuş, sektörün ihracatı her geçen yıl artırarak yoluna devam ettiğini anlattı.

Kuş, dış satımda 2022 yılına iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak Rusya-Ukrayna savaşından etkilendiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Piyasa çeşitliliğimizden dolayı işlerimiz yine devam ediyor. Her ne kadar o bölgede sıkıntı yaşasak da farklı bölgelerdeki piyasaların çok fazla etkilenmemiş olmasından dolayı işlerimiz o kadar da kötü değil. O yerlerin açığını kapatacak bölgenin oluşması kolay olmuyor. Gerçekten Ukrayna ve Rusya pazarı bizim iyi pazarlarımızdandı. Afrika pazarı bunun açığını kapatıyor gibi. Tam kapatmasa da Afrika ülkelerine ciddi anlamda ihracat artışı var. Aynı zamanda Güney Amerika tarafında da müşterilerin oluşması bir nebze olsun sektörümüze nefes aldırdı."

"Güney Amerika ve ABD pazarına daha çok girmeyi istiyoruz"
Yıl sonuna doğru savaşın etkisinin azalacağını düşündüklerini dile getiren Kuş, "Ukrayna tarafı değil ama Rusya tarafında şartların düzelmesiyle tekrar eski ivmeyi yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Kuş, Afrika ülkeleriyle ticarete ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Kuzey Afrika'ya ciddi mal satıyoruz. Bundan sonraki süreçte Güney Afrika tarafını biraz daha ön plana çıkarma gayretimiz var. Özellikle Nijerya, Senegal, Gana gibi ülkeler. O bölgelerde ciddi anlamda ticaret potansiyeli olan ülkelerin biraz daha ön plana çıkarılmasıyla bir nebze daha pazar payımızı artıracağız. Şu anda o bölgelerde girişimler var. Özellikle haziranda Bursa'da gerçekleştirilecek Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na o bölgelerden alıcı getireceğiz."

Afrika'nın dışında farklı pazar arayışlarının devam ettiğini vurgulayan Kuş, "Güney Amerika ve ABD pazarına daha çok girmeyi istiyoruz. Bu konuda da devletin desteği artarsa pazar payımızı genişletiriz. Bundan sonra bu tarz bölgesel olarak sıkıntılar yaşandığında farklı bölgelerin çeşitliliğini artırırsak sektör de bundan daha az etkilenir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnşaat maliyet endeksi şubatta aylık bazda yüzde 5,73, yıllık yüzde 90,27 arttı11 Nisan 2022 Pazartesi 10:56
  • Otomotiv üretimi ilk çeyrekte yüzde 12,4 azaldı11 Nisan 2022 Pazartesi 10:55
  • Brent petrolün varil fiyatı 100,80 dolar11 Nisan 2022 Pazartesi 10:28
  • Cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar oldu11 Nisan 2022 Pazartesi 10:27
  • Motorine indirim geliyor11 Nisan 2022 Pazartesi 09:33
  • Dolarda son durum11 Nisan 2022 Pazartesi 09:32
  • Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı11 Nisan 2022 Pazartesi 09:30
  • Mısır ve AB doğal gazda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı11 Nisan 2022 Pazartesi 09:29
  • Yerli bisküvilik buğday 'Kanatlı' iki yıl içinde çiftçinin tarlasında olacak10 Nisan 2022 Pazar 11:59
  • Sanayi sektöründen ihracatta ilk çeyrek rekoru10 Nisan 2022 Pazar 11:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti