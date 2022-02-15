Bebeğini dövmekten yargılanan baba: Bir anda kendimi kaybettim

Gaziantep'te, 2 aylık Cihan Göç’ü öldüresiye dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan babası Yunus Göç'ün yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan Göç, pişman olduğunu belirterek, "Bir anda kendimi kaybederek, oğlumu darbettim"dedi.

Kahvelipınar Mahallesi'nde oturan fabrika işçisi Yunus Göç, geçen yıl 29 Kasım günü evinde ağladığı için 2 aylık bebekleri Cihan’ı dövdü. Şiddet sırasında annesinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Hastaneye kaldırılan Cihan bebek, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Yunus Göç hakkında; 'Kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, altsoya karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına Kırıkkale Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yunus Göç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, Cihan bebeğin annesi Semra Göç ile avukatlar ile müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği temsilcisi katıldı

EŞİNİ GÖRÜNCE AĞLADI

Duruşma salonunda eşini SEGBİS ekranında görünce gözyaşı döken Semra Göç'ü, mahkeme başkanı sakinleştirdi. Duruşmada sanık Yunus Göç, olay günü oğlunu dövdüğünü ancak eşinin iddia ettiği gibi daha önce vurma eyleminde bulunmadığını belirterek, "Daha önce çocuğuma herhangi bir eylemim olmadı. Olay günü oğluma vurduğum doğrudur. Kamera görüntülerindeki kişi benim. Olay günü bir anda kendimi kaybettim, gözüm karardı ve oğluma vurdum. Ancak, neden vurdum bilmiyorum, bunun herhangi bir mazereti yok" dedi.

Yunus Göç, oğlunu sevdiğini ve daha önce hastaneye götürdüğünü ifade ederken, vücudundaki morlukların ise doğum esnasında meydana geldiğini kendisine doktorların söylediğini öne sürdü. Eşinden şikayetçi olduğunu yineleyen Semra Göç ise bebeğinin sadece olay günü değil daha önce de şiddet mağduru olduğunu belirterek, "Oğlumun her tarafı morarıyor, ağzından kan geliyordu. Ben hasta olduğunu sanıyordum ama öyle değilmiş. Oğlum çok ağladığı için Yunus bir kez, 'Gıcık oluyorum boğazını sıkasım var' dedi, ben tepki gösterince de şaka yaptığını söyledi" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Göç'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi istemiyle duruşmayı erteledi.