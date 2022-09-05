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Beğendik Botan Köprüsü'nden 1,5 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek köprüsü Beğendik Botan Köprüsü'nü 1,5 milyon aracın kullandığını bildirdi.
Beğendik Botan Köprüsü'nden 1,5 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, söz konusu köprüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dört bir köşesinde yatırımların devam ettiğini, doğu ya da batı fark etmeksizin ulaşım ve altyapı projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

"Viyadüklerle, köprülerle vatandaşlarımızı sevdiklerine güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde ulaştırıyoruz." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, bu yatırımlardan birinin de Beğendik Botan Köprüsü olduğunu aktardı.

Karaismailoğlu, köprünün 11 Temmuz 2020'de hizmete sunulduğunu anımsatarak, Siirt'in Pervari ilçesi ile Bitlis'in Hizan ilçesi arasında yapılan köprü ile Bitlis ve Van'ın birbirine bağlandığını bildirdi.

Köprünün 210 metre orta açıklığıyla dengeli konsol sistemde Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Köprünün uzunluğu 2 adet kenar açıklığıyla toplam 450 metreye ulaşıyor. Ayrıca Beğendik Botan Köprüsü, 165 metreyle Türkiye'nin en yüksek köprüsü unvanına sahip. Bölge için çok önemli olan bu yatırımımızla Beğendik-Pervari kesimi 8 kilometre kısaldı. Köprü ile zamandan 15,6 milyon lira, akaryakıttan 8,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 23,9 milyon lira tasarruf sağlanıyor. Karbon emisyonu da 1673 ton azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 100 yerli malzeme kullanıldı
Karaismailoğlu, tasarımından proje ve inşasına kadar tamamen bu ülkenin yetiştirdiği mühendis ve işçilerin emeğiyle yapılan köprüde, yüzde 100 yerli malzeme kullanıldığını belirterek, açıldığı günden bugüne kadar köprüden 1 milyon 489 bin aracın geçiş yaptığını bildirdi.

Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri ise köprülerle aştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu başarıların hepsi insanımızın hayatına dokunan muhteşem eserler olarak tarihte yerini aldılar. Bunu sadece biz söylemiyoruz, bunu tüm Türkiye söylüyor. Muhalefet bizi izleyemeye devam etsin. Tek bildikleri şey eleştirmek. Yaptığımız yatırımları halkımız görüyor ve biliyor. Biz milletimiz için 20 yıldır çalışıyoruz ve önümüzdeki yıllarda da çalışmaya devam edeceğiz. 'Durmak yok, yola devam' dediğimiz bu kutsal görevde memleketimiz her köşesine hizmet götürdük, yatırım yaptık. Ülkemizin 2035 ve 2053 yılına kadar olan yatırımlarını planladık ve hedeflerini belirledik."

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