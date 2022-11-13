Bekir Bozdağ: Şüpheli bankta oturduktan 45 dakika sonra bomba patladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin çantalı şüphelinin fotoğrafı sorulunca, "Şüpheli bankta oturduktan 45 dakika sonra bomba patladı" dedi.

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada çok sayıda yaralı ve ölü olduğu açıklandı.

Devletin tüm birimleri olayla ilgili araştırmalara son sürat devam ediyor.

A Haber'e katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bir kadın bir bankta 40-45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor"

Bakan Bozdağ patlamanın nasıl gerçekleştiğine dair yaptığı açıklamasında, "Bir kadın bir bankta 40-45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler." ifadelerini kullandı.

"Terör eylemi olduğu değerlendiriliyor"

Bakan Bozdağ'ın olayla ilgili diğer açıklamaları ise şu şekilde:

"Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok.

Bu olay nedeniyle pek çok asılsız haber sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemesinde büyük fayda var.

"Teröristleri bütün dış güçler destekliyor"

Bütün terör örgütlerini dış güçler destekliyor. Dışarıdakiler içeridekileri kullanıyor. DEAŞ terör örgütü, uluslararası bir terör örgütü. Bir bakıyorsunuz İspanya'dan Amerika'ya, İngiltere'den Çin'e teröristler DEAŞ'a katılmaya geldiler. Ne ara DEAŞ terör örgütü bu dilleri, halkların psikolojisini bilen insanlar yetiştirdi de bu ülkelere gönderdi?

"Türkiye'ye karşı terör üzerinden bir vekalet savaşı var"

Hepimizin uyanık olması lazım. Birden bire çıkıyor ve Suriye'nin dört bir yanını alıyor. Bir bakıyorsunuz şimdi başka bir yerde. Türkiye'ye karşı terör üzerinden bir vekalet savaşı var. Türkiye AK Parti hükümeti gelmeden önce otomatik silahı olmayan bir ülkeydi. Tayyip Bey ile dünya Türkiye'nin gücüne inandı. Lafta değil icraatta da güçlü bir Türkiye var. Söylemlerin altını atılımlar ile dolduruyor. Savunma sanayiinde kendi kendine yeten bir ülke haline geldik."



