Beknaz ve Arda dünyanın en iyileri arasında

İngilizlerin ünlü yayın organı Guardian 2005 doğumlu dünyanın gelecek vadeden 60 futbolcusunu belirledi. Listede Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov ve Fenerbahçe'den Arda Güler de yer aldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de geleceğin yıldızları arasında gösterilen 2005 doğumlu Beknaz Almazbekov ve Arda Güler dünyanın gelecek vadeden yıldız adayları arasında yer aldı.

Türkiye'den iki isim var!

İngilizlerin ünlü yayın organı Guardian geleceğin 60 yıldız adayını belirledi. Listede Barcelona, Bayern Munih, Sporting, Ajax, Milan, Borussia Dortmund, Benfica, Real Madrid ve Juventus'tan genç oyuncular yer alırkan Türkiye'den bu listeye Galatasaraylı Beknaz Almazbekov ve Fenerbahçeli Arda Güler dahil edildi.