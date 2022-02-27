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Belarus'ta halk anayasa değişikliği için sandık başında

Belarus’ta anayasada değişiklik ve ilaveler yapılması için halk oylaması başladı.
Belarus'ta halk anayasa değişikliği için sandık başında

Belarus’ta halk yerel saat ile 08.00’den itibaren sandık başına gitmeye başladı. 5 bin 510 sandıkta yapılan oylamada vatandaşlara, "Belarus Cumhuriyeti’nin anayasa değişikliği ve eklemelerini kabul ediyor musunuz?" sorusu yöneltiliyor.

Halk oylamasına 6 milyon 808 bin 779 seçmen katılıyor. 100’den fazla uluslararası gözlemci takip ettiği halk oylaması saat 20.00’de sona erecek.

Kesin sonuçların açıklanmasının ardından 10 gün sonra söz konusu değişiklikler ve ilaveler anayasanın ayrılmaz parçası olacak.

Halk oylamasına bugün katılamayacak olan vatandaşlar 22 Şubat’tan bu yana özel açılan sandıklarda oylarını erken kullanmıştı. Belarus Merkez Seçim Komitesi, erken oylamaya katılımın yüzde 42,93 olduğunu açıklamıştı.

Belarus anayasasında yapılacak değişiklikler
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun geçen ay imzaladığı karar ile yapılan referandumun kabul edilmesi halinde anayasada bazı değişiklikler yapılacak.

Devlet yapısına ilişkin sorunları etkileyecek olan anayasa değişikliklerine göre, Belarus Halk Meclisi, ülkede demokrasinin en yüksek temsil organı haline gelecek, toplumda istikrar ve sağlamlaştırma işlevi görecek.

Cumhurbaşkanı en üst düzey yetkili olarak kalmaya devam ederken, bu pozisyon için şartlar eskisine göre ağırlaşıyor. En az 20 yıl ülkede yaşamış, mevcut anayasadaki gibi 35 değil, 40 yaşını geçen, yabancı vatandaşlığı veya başka ülkede oturumu olmayanlar cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Bir kişi iki dönemden fazla cumhurbaşkanı olamayacak.

Evlilik ve aile ilişkilerinin anayasal bakımdan sağlamlaştırılmasına yönelik değişikliğe göre, devlet tarafından evliliğin "erkek ve kadının birleşmesi olarak" korunması açıklığa kavuşturuluyor.

Değişikliğin kabul edilmesi halinde, ebeveynler çocuklarını sosyal açıdan faydalı işlere hazırlamak, kültür ve yasalara, Belarus tarihi ve ulusal geleneklerine saygı göstermeyi aşılamak ile yükümlü hale gelecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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