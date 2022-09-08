Belarus'tan Polonya sınırında savaş provası: Asker yığdılar

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova safında yer alan Belarus; NATO'nun Polonya, Litvanya ve Letonya'da askeri hareketliliğini artırmasına karşılık olarak, Polonya sınırına yakın Brest kentinde askeri tatbikata başladı.

Dünyanın gözünü kulağını çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşı savaşı devam ediyor. NATO'nun, başta Polonya olmak üzere Litvanya ve Letonya'da askeri hareketliliğini artırması Belarus'u harekete geçridi.

BELARUS TATBİKATA BAŞLADI

Minsk yönetimi, Polonya sınırına 6 mil uzaklıktaki Brest kentinde, askeri tatbikat düzenlemeye başladı. 14 Eylül'e kadar sürmesi planlanan tatbikat kapsamında, "düşman tarafından geçici olarak ele geçirilen toprakların kurtarılması" senaryosu uygulanacak. Tatbikata 7 bin 500 askeri personel, 260 zırhlı araç ve yaklaşık 30 uçak ile helikopter katılacak.

LUKAŞENKO'NUN GÖZDAĞI

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda NATO ve batılı ülkelere açık açık gözdağı vermiş, Polonya'nın sınırda yaptığı askeri yığınağa tepki göstermişti:

"Batı, gerilimi tırmandırmayı seçerse hiçbir helikopter ya da uçağın onları kurtaramayacağını anlamalı."