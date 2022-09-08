  • BIST 3.496,78
  • Altın 1011.049
  • Dolar 18.2336
  • Euro 18.2769
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Belarus'tan Polonya sınırında savaş provası: Asker yığdılar

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova safında yer alan Belarus; NATO'nun Polonya, Litvanya ve Letonya'da askeri hareketliliğini artırmasına karşılık olarak, Polonya sınırına yakın Brest kentinde askeri tatbikata başladı.
Belarus'tan Polonya sınırında savaş provası: Asker yığdılar

Dünyanın gözünü kulağını çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşı savaşı devam ediyor. NATO'nun, başta Polonya olmak üzere Litvanya ve Letonya'da askeri hareketliliğini artırması Belarus'u harekete geçridi.

BELARUS TATBİKATA BAŞLADI

Minsk yönetimi, Polonya sınırına 6 mil uzaklıktaki Brest kentinde, askeri tatbikat düzenlemeye başladı. 14 Eylül'e kadar sürmesi planlanan tatbikat kapsamında, "düşman tarafından geçici olarak ele geçirilen toprakların kurtarılması" senaryosu uygulanacak. Tatbikata 7 bin 500 askeri personel, 260 zırhlı araç ve yaklaşık 30 uçak ile helikopter katılacak.

LUKAŞENKO'NUN GÖZDAĞI

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda NATO ve batılı ülkelere açık açık gözdağı vermiş, Polonya'nın sınırda yaptığı askeri yığınağa tepki göstermişti:

"Batı, gerilimi tırmandırmayı seçerse hiçbir helikopter ya da uçağın onları kurtaramayacağını anlamalı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum08 Eylül 2022 Perşembe 10:41
  • 6'lı masa dalga konusu oldu! Şahan Gökbakar bile umudunu kesti08 Eylül 2022 Perşembe 10:12
  • Sarp Gümrük Kapısı’nda operasyon: Kaçak bal ele geçirildi08 Eylül 2022 Perşembe 10:10
  • Düşmanın 100 yıllık korkusu: Tülütabaklar08 Eylül 2022 Perşembe 10:01
  • 3 yaşındaki Rayyan'ın katili akrabası çıktı08 Eylül 2022 Perşembe 09:53
  • Türkiye, BM İnsani Gelişme Endeksi raporunda 191 ülke içinde 48. sırada yer aldı08 Eylül 2022 Perşembe 09:44
  • Belarus'tan Polonya sınırında savaş provası: Asker yığdılar08 Eylül 2022 Perşembe 09:43
  • Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı08 Eylül 2022 Perşembe 09:43
  • Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki08 Eylül 2022 Perşembe 09:42
  • İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi08 Eylül 2022 Perşembe 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti