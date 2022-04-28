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Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu

Belçika'da enflasyon, nisanda yüzde 8,31 ile son yılların en yüksek seviyesini korudu.
Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin nisan ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Belçika'da mart ayında yüzde 8,31 olan enflasyon, nisanda da aynı seviyede belirlendi. Böylece Belçika'da enflasyon, nisan ayında da marttaki gibi 1983 yılından bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi tekrar etti.

Belçika'da 39 yıl önce enflasyon yüzde 8,92 seviyesinde ölçülmüştü.

Ülkede mart ayında yüzde 3,75 olan çekirdek enflasyon, nisanda yüzde 4,08'e yükseldi.

Nisan ayında en önemli fiyat artışları et, ekmek, tahıl ürünleri, otomobil, otel odası, sebze, otomobil tamir ve bakımında gerçekleşti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji ürünleri oldu.

Enerjideki fiyat artışı yüzde 54,11'i buldu.

Belçika'da nisan ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatları yüzde 139,6, LPG yüzde 75,1, kalorifer yakıtı yüzde 57,8 ve elektrik yüzde 49,7 arttı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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