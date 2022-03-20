  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

Belçika'da karnaval için toplanan kalabalığa aracın dalması sonucu 4 kişi öldü

Belçika'nın La Louviere bölgesinde karnaval düzenlemek için sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Belçika'da karnaval için toplanan kalabalığa aracın dalması sonucu 4 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, karnaval eğlenceleri düzenlemek üzere Strepy kasabasında saat 05.00 civarında sokakta toplanan kişilerin arasına hızla giden bir araç girdi.

Aracın çarpmasıyla aralarında bir çocuğun da olduğu 4 kişi öldü.

La Louviere Belediye Başkanı Jacques Gobert, olayda 12 kişinin ağır, 20 kişinin de hafif yaralandığını duyurdu. Aracın insanlara çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirten Gobert, aracı bir süre sonra durdurabildiklerini aktardı.

Görgü tanıkları, uzun bir caddede yaklaşık 150 kişinin toplandığını, hızla giden aracın fren yapmadan kabalığın arasına girdiğini söyledi.

Olaya şahit olanlardan biri, "Arkamızdan gelen yüksek bir ses duyduk. Araç giderek hızlandı. Bir şeyler olacağını anladık ve araba bir grubun arasına daldı." dedi.

Aracın sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Araçta bulunan iki gencin ise kaçtığı, polis tarafından arandıkları kaydedildi. Sürücünün kimliği ve olay hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orman Genel Müdürü Karacabey: Bu yıl 600 milyon fidanı toprakla buluşturacağız20 Mart 2022 Pazar 12:39
  • Kıbrıs'ta askerdiler, 32 yıl sonra Ankara'da buluştular20 Mart 2022 Pazar 12:38
  • İçişleri: 81 ildeki uygulamada aranan 1126 kişi yakalandı20 Mart 2022 Pazar 11:40
  • Gaziantep suya doydu, barajlardan tahliye başladı20 Mart 2022 Pazar 11:39
  • Akdeniz sahillerindeki artan denizanaları için 'Temastan kaçının' uyarısı20 Mart 2022 Pazar 11:38
  • Türkiye'nin ilk SİDA'sı, Katar'a gidiyor20 Mart 2022 Pazar 11:37
  • 1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında20 Mart 2022 Pazar 10:45
  • İranlı turist kafilesi Muğla'ya geldi20 Mart 2022 Pazar 10:42
  • AB dışişleri ve savunma bakanları Ukrayna ile 'Stratejik Pusula' için toplanacak20 Mart 2022 Pazar 10:42
  • Doğu Anadolu'da ilkbaharda yoğun kar etkili oldu20 Mart 2022 Pazar 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti