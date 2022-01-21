"BELÇÖZ" Başkent’in yol, kaldırım ve üst geçitlerinde etkin olarak kullanılmaya başlandı

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPLAS tarafından üretilen buz çözücü solüsyon “BELÇÖZ”, kış aylarında Başkent’te yol, kaldırım ve üst geçitlerde etkin olarak kullanılmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında Başkent genelinde karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPLAS tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez üretilen buz çözücü solüsyon “BELÇÖZ” bu yıl da yol, kaldırım ve üst geçitlerde meydana gelen buzlanmada etkin olarak kullanılmaya başlandı.





ÇEVRE DOSTU VE EKSİ 40 DERECEYE KADAR ETKİLİ SOLÜSYON: BELÇÖZ

Başkent’in cadde, bulvar, kaldırım ve üst geçitlerinin yanı sıra metro giriş ve çıkışları ile hastanelerde kullanılan buz çözücü solüsyon BELÇÖZ, aşındırıcı etkisi olmadığından asfalt, beton, kaldırım, metal aksamlar ve taşıtlara da zarar vermiyor.

Çevre dostu formülüyle hiçbir canlıya zarar vermeyen BELÇÖZ, kar ve buzla mücadelede büyük kamyon veya tuzlama araçlarının giremediği yerlerde kolaylıkla kullanılıyor. Buz oluşumunu önleyici etkisini eksi 40 dereceye kadar gösteren ve BelPLAS AR-GE mühendisleri tarafından geliştirilen solüsyon, Karayolları Genel Müdürlüğü AR-GE Kimya Laboratuvarı ile Yeditepe Üniversitesi AR-GE ve Analiz Laboratuvarı toksikoloji testlerinden de başarıyla geçti.

GÜNLÜK ÜRETİM 20 TON

Tasarruf odaklı hizmet anlayışını kendi solüsyonunu kendisi üreterek uygulayan BelPLAS’ın günde 20 ton buz çözücü solüsyon ürettiğini belirten BelPLAS AR-GE Müdürü Özgün Kırdar, şu bilgileri verdi:

“2020 yılında üretimine başladığımız BELÇÖZ’ün (kar ve buz engelleyici solüsyon) bu sene de üretimine devam etmekteyiz. Talepler doğrultusunda üretim kapasitemizi artırabilmekte ve tüm talepleri karşılayabilmekteyiz. BELÇÖZ’ün diğer buz çözücü solüsyonlardan farkı ise herhangi bir şekilde toprağa, asfalta, betona ve araçlara zarar vermemesi, hayvanlar ile çevre üzerinde toksik bir etkisi olmamasıdır.”

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve BelPLAS ekipleri kent genelinde kaygan zemin riskine karşı vatandaşların sürüş ve can güvenliğini sağlamak için buz çözücü solüsyon uygulamasını 7/24 sürdürüyor.