  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

"BELÇÖZ" Başkent’in yol, kaldırım ve üst geçitlerinde etkin olarak kullanılmaya başlandı

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPLAS tarafından üretilen buz çözücü solüsyon “BELÇÖZ”, kış aylarında Başkent’te yol, kaldırım ve üst geçitlerde etkin olarak kullanılmaya başlandı. 
"BELÇÖZ" Başkent’in yol, kaldırım ve üst geçitlerinde etkin olarak kullanılmaya başlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında Başkent genelinde karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. 

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPLAS tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez üretilen buz çözücü solüsyon “BELÇÖZ” bu yıl da yol, kaldırım ve üst geçitlerde meydana gelen buzlanmada etkin olarak kullanılmaya başlandı. 

emr_9122.jpg
      
ÇEVRE DOSTU VE EKSİ 40 DERECEYE KADAR ETKİLİ SOLÜSYON: BELÇÖZ
Başkent’in cadde, bulvar, kaldırım ve üst geçitlerinin yanı sıra metro giriş ve çıkışları ile hastanelerde kullanılan buz çözücü solüsyon BELÇÖZ, aşındırıcı etkisi olmadığından asfalt, beton, kaldırım, metal aksamlar ve taşıtlara da zarar vermiyor. 

emr_9137.jpg

Çevre dostu formülüyle hiçbir canlıya zarar vermeyen BELÇÖZ, kar ve buzla mücadelede büyük kamyon veya tuzlama araçlarının giremediği yerlerde kolaylıkla kullanılıyor. Buz oluşumunu önleyici etkisini eksi 40 dereceye kadar gösteren ve BelPLAS AR-GE mühendisleri tarafından geliştirilen solüsyon, Karayolları Genel Müdürlüğü AR-GE Kimya Laboratuvarı ile Yeditepe Üniversitesi AR-GE ve Analiz Laboratuvarı toksikoloji testlerinden de başarıyla geçti.

emr_9180.jpg

GÜNLÜK ÜRETİM 20 TON    
Tasarruf odaklı hizmet anlayışını kendi solüsyonunu kendisi üreterek uygulayan BelPLAS’ın günde 20 ton buz çözücü solüsyon ürettiğini belirten BelPLAS AR-GE Müdürü Özgün Kırdar, şu bilgileri verdi:
“2020 yılında üretimine başladığımız BELÇÖZ’ün (kar ve buz engelleyici solüsyon) bu sene de üretimine devam etmekteyiz. Talepler doğrultusunda üretim kapasitemizi artırabilmekte ve tüm talepleri karşılayabilmekteyiz. BELÇÖZ’ün diğer buz çözücü solüsyonlardan farkı ise herhangi bir şekilde toprağa, asfalta, betona ve araçlara zarar vermemesi, hayvanlar ile çevre üzerinde toksik bir etkisi olmamasıdır.”       

ihs_4538.jpg

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve BelPLAS ekipleri kent genelinde kaygan zemin riskine karşı vatandaşların sürüş ve can güvenliğini sağlamak için buz çözücü solüsyon uygulamasını 7/24 sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi22 Ocak 2022 Cumartesi 00:21
  • Fatih Kütüphanesi’nde ‘Edebiyat Okuma Topluluğu’ kuruldu22 Ocak 2022 Cumartesi 00:20
  • Doktoru bıçakla yaralayan sanığa indirimsiz 16 yıl 2 ay hapis21 Ocak 2022 Cuma 14:23
  • Yan yatan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu21 Ocak 2022 Cuma 09:15
  • Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendi21 Ocak 2022 Cuma 04:25
  • Kahramankazan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet21 Ocak 2022 Cuma 03:22
  • Altındağlı kadınların resim yeteneği görenleri hayran bırakıyor21 Ocak 2022 Cuma 02:20
  • Yenimahalle Belediyesi, Sivil Savunma birim amirlerini belirledi21 Ocak 2022 Cuma 00:29
  • Mamak Belediyesi, vatandaşları lezzetli bir festival ile buluşturmaya hazırlanıyor21 Ocak 2022 Cuma 00:27
  • ÇEM'de sömerstire özel kış çocuk atölyesi oluşturuluyor21 Ocak 2022 Cuma 00:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti