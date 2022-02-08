Belediye çalışanlarından Başkan Şimşek'e davul zurnalı teşekkür

Gölbaşı Belediyesi çalışanları, maaş zammının ardından Başkan Ramazan Şimşek'i, belediye binası önünde teşekkür pankartı, davul ve zurna ile karşıladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, şubat ayı son meclis toplantısında Gölbaşı Belediyesi'nde en düşük işçi maaşının 5 bin 55 TL olduğunu açıklamıştı. Açıklamanın ardından, çalışanlar belediye binası önünde toplandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'i ellerinde pankartlar ve davul zurna ile karşılayan çalışanlar, Şimşek'e teşekkür etti.

"İLÇEYİ AYAKTA TUTAN SİZLERSİNİZ"

Belediye binası önünde belediye çalışanları ile buluşan Şimşek, "Sizler çalışıyorsunuz bizlerde emeğinizin karşılığını veriyoruz. Bu bizim görevimizdir. İlçeyi ayakta tutan sizlersiniz. Temizleyen, onaran, bakan, güzelleştiren ve insanların rahat yaşamasını sağlayan sizleriniz" ifadelerine yer verdi.