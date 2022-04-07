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Belediye meclis üyesine silahlı saldırı davasında 1 tahliye

ZONGULDAK´ın Kozlu ilçesinde, belediye meclis üyesi Murat Birinci´ye iş yerinin önünde silahlı saldırı olayıyla ilgili tutuklu yargılanan Ercan İ.(44), Emircan İ.(41) ve Demircan İ.(22), M. İ.(17), hakim karşısına çıktı.
Belediye meclis üyesine silahlı saldırı davasında 1 tahliye

Olay, geçen yıl 26 Eylül’de Kozlu ilçe merkezinde Murat Birinci’ye ait iş yerinde meydana geldi. Birinci, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Birinci, şikayetçi oldu. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla geçen yıl 3 Aralık’ta adliyeye sevk edilen ve yakın akraba olan şüphelilerden birlikte tasarladıkları iddiasıyla Emircan İ., Ercan İ., Demircan İ. ile tetikçi olduğu ileri sürülen 18 yaşından küçük M. İ. tutuklandı. Emircan İ.’nin tutuklanmasından yaklaşık 1 ay sonra 20 yaşındaki kızı A.İ., 1 Ocak’ta evinde silahla intihar etti.

Belediye meclis üyesi Murat Birinci'ye silahlı saldırıda tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan 4 kişinin yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS üzerinden katılırken avukatlar salonda hazır bulundu.

Savcılıkta olay yerine ağabeyi ve babasıyla geldiğini söyleyen M.İ., mahkemede ifadesini değiştirdi. M.İ., "Olay yerine tek başıma otobüsle gittim. Murat'ın olduğu yerden birkaç kere geçtim. Murat Birinci bana, 8 ay önce yüzüme küfür etmişti. Onu görünce o küfürler aklıma geldi. Normalde tabancayla sürekli dolaşmam. O gün atış yapmak için yanımdaydı. Denk gelince havaya ateş ederek korkutmak istedim, silah tutukluk yaptı. Birinci üstüme doğru gelmeye başlayınca, ateş ettim" dedi. Polislerin, babasını ve ağabeyini olaya dahil etmesini söylediklerini söyleyen M.İ., “Kolum kırıktı. Ağrısı başıma vuruyordu. Savcıya düzgün ifade veremedim” diye konuştu.

Olaydan haberlerinin olmadığını ileri süren ağabey Demircan İ. ve baba Ercan İ. bölgeden geçmelerinin keşif veya gözcülük değil, tesadüf olduğunu belirtti. Ercan İ., “Ben olayın failinin oğlum M.İ. olduğunu emniyette öğrendim. Kozlu ilçesi tek bir caddedir, ister arabayla ister yürüyerek aynı yerden defalarca geçersiniz” ifadesini kullandı.

Olay günü ve planlama yapıldığı iddia edilen sürelerde şehir dışında olduğunu ispatlayan Emircan İ., babasını cenazeye götürmek ve ağabeyinin aracının arızalı olmasından dolayı araba kiralamalarına aracılık ettiğini söyledi. Emircan İ.’nin savcının soruşturma aşamasında ‘beraber yapmış olabilirler mi’ sorusuna verdiği “Bu işi çocuklar abimsiz bir başına yapamaz” dedi.

4 kişinin tutuklu yargılandığı davada, Emircan İ. adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 3 sanık hakkında tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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