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Belediye üretiyor, Çankırı kazanıyor

Çankırı Belediyesi, kent mobilyaları öncelikli olmak üzere hizmet kapsamında ihtiyaç duyulan çoğu ürünü Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü atölyesinde üretiyor. 
Belediye üretiyor, Çankırı kazanıyor

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında belediye hizmetlerinde kullanılan ürünleri kendi imkânları ile üretti.  Kent mobilyaları ile estetiğin öne çıktığı hizmetlerde dekoratif saksılıkların, şehir merkezinde kullanılmak üzere metal çay korkuluk, ahşap korkuluk ile merdiven korkulukların, parkların yenileme çalışmalarında kameriye ve piknik ünitelerinin, şehir merkezinde kullanılmak üzere çeşitli bankların imalatı gerçekleştirildi. Tatlıçay kenarı büfe çalışmaları kapsamında seyir terası imalatı da belediyenin kendi imkânları ile yapıldı. 

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Araçlar Yenileniyor

Belediye, kullandığı tüm araçların bakım ve onarım çalışmalarını da şantiyedeki atölyelerde kendi personeli ile gerçekleştiriyor. Aynı zamanda araç filosunu da verimli hale getirmek amacı ile gençleştiriyor.

Depolarda Barkod Okuma Sistemine Geçildi

Atölyelerindeki ve depolarındaki tüm malzemelere barkod numarası veren Çankırı Belediyesi, barkod okuma sistemi ile denetim sağlıyor. Malzeme kontrolünün sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayan uygulama ile depodaki malzemelere kolayca ulaşılabiliyor. Araç ve ekipmanların bakım, onarım ve tamirinde kullanılan tüm yedek parçaların ve diğer malzemelerin depo giriş ve çıkışları da barkod okuyucu sistemi ile gerçekleştiriliyor.

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Lojistik ve Destek Merkezinin 2. Etap Çalışmaları Devam

Hizmet organizasyonunu tek noktadan yürütmek için toplam 1200 metrekarelik alanda iki katlı bina olarak kurulan Lojistik ve Destek Merkezinin 2. etap çalışmaları devam ediyor. Açık ve kapalı alan olmak üzere toplam 3000 metrekare kullanım alanına sahip depolar,  Su ve Kanalizasyon ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerine tahsis edilecek. 
Belediye Araçlarının Akaryakıtı Kendi İstasyonundan 
Çankırı Belediyesinin yatırım ataklarından biri olan akaryakıt istasyonu, uygulanan araç havuz sistemi ile belediye araçlarında kullanılan akaryakıtın temin edilmesini sağlıyor. Uygulama, özellikle zamandan tasarruf sağlıyor.

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