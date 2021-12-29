Belediyeler sahipsiz hayvanlara bakabilmek için özveri ile çalışıyor

İstanbul'da çeşitli sebeplerle yaralanan, travmaya maruz kalan, yaşlanan veya tehlike arz eden sokak hayvanları, belediyelere bağlı bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli veteriner hekimler gözetiminde tedavi ve rehabilite ediliyor.

İstanbul'da çeşitli sebeplerle yaralanan, travmaya maruz kalan, yaşlanan veya tehlike arz eden sokak hayvanlarının, belediyelere bağlı bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli veteriner hekimler gözetiminde bakımları yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında 81 ilin valilik ve belediyelerine gönderilen genelge, kamuoyunun dikkatini bir kez daha belediyeler bünyesinde sokak hayvanlarına yönelik hizmet veren rehabilitasyon ve bakımevlerine çekti.

Kent merkezlerinde çeşitli sebeplerle yaralanan, hastalanan, yaşlanan veya tehlike arz eden türlerin getirildiği sokak hayvanları merkezleri, genelge doğrultusunda, ağırlayacakları yeni hayvanlarla ilgili kapasitelerini geliştirmek üzere çalışmalara başladı.

Bu merkezlerden birisi de Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi. Polonezköy Mahallesi'ndeki 11 dönümlük araziye kurulu merkezde 200 köpek ve 200 kediye hizmet verilebiliyor. Ormanlık alandaki merkez, İstanbul'un ilçe belediyeleri arasında en kapsamlı sağlık hizmetlerinin verilmesiyle öne çıkıyor.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Turgut Özdemir, kapasitenin artırılması için mevcut rehabilitasyon merkezinin arkasındaki 50 dönümlük arazide yeni bir doğal yaşam parkı kurduklarını anlattı.

Amaçlarının hayvanların doğal alanlarında büyümelerini sağlamak olduğunu belirten Özdemir, "Bu hayvanlara kendi doğal hayatlarının olabileceği maksimum seviyeyi sağlayarak, doğal yaşamlarında besleyip, büyütüp, ömürlerinin sonuna kadar orada yaşamalarını sağlayacağız. Yakın zamanda inşallah açılışını yapacağız. Sokaktaki hayvanlara bakmak görevimiz ancak hayvan rehabilitasyon merkezlerindeki hayvanların da bakıma ihtiyacı var. Süreçler yürütülmeli, alanlar genişletilmeli." dedi.

Sokak hayvanı sorununun eğitimle çözülebileceğine inandıklarını dile getiren Özdemir, bu amaçla çeşitli yaş gruplarından öğrencileri ağırlayarak onların hayvanlarla zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bu öğrencilerden bir kısmına da hayvanları sahiplendirdiklerini ifade eden Özdemir, sokak hayvanları sorununu çözmek için sahiplendirilmenin önemine işaret etti.

İnsanların hayvanlarla nasıl yaşaması gerektiğini anlatmak durumunda olduklarının altını çizen Özdemir, şunları söyledi:

"16 yaşından büyük her vatandaşımıza kanunen sahiplendirme yapabiliyoruz ancak maalesef sahiplendirme rakamları çok düşük. Biz vatandaşların para ile köpek ya da kedi almalarını istemiyoruz. Şu anda durduğumuz yerdeki hayvanların yüzde 100'ü sokak kedisi ve sokak köpeği ancak ırk hayvanlar da var. Sokak köpeği diye sokaktan gelme, ırkı olmayan köpek anlaşılmasın. Sokağa atılmış ırk köpekler, terkedilmiş ırk köpekler mevcut, sahiplenmeye, bahçeyi korumaya, arkadaş edinmeye çok uygun hayvanımız var. Vatandaşlarımızı teşvik etmek istiyoruz. Sahiplendirme çok önemli. Para verdiğiniz hayvanları bir zaman sonra bakamadığımız, ilgilenemediğimiz için sokağa geri bırakmak zorunda kalıyoruz. Bu da kontrolsüz üremeye neden oluyor. Buradan kısırlaştırılmış, aşıları yapılmış, karnesi düzenlenmiş hayvanlarımızı gelip ücretsiz bir şekilde sahiplenebilirsiniz. Sahiplendirilme sayımız az, lütfen vatandaşlarımız hayvan rehabilitasyon merkezleri ve geçici bakımevlerine uğrasınlar."

Tüm enerjilerini sahipsiz hayvanlara harcıyorlar

Ümraniye Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ise Hekimbaşı Mahallesi'ndeki 7 dönümlük alanda hizmet veriyor. 3'ü veteriner sağlık teknikeri, 7'si de veteriner hekim olmak üzere 10 kişilik bir personelle hizmet veren bakım evi 360 hayvan kapasiteli.

Tesis hakkında bilgi veren Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, merkezlerinde bu yıl 28 bin hayvana muayene ve tedavi işlemi yapıldığını ve 1500 civarında hayvanın da kısırlaştırıldığını kaydetti. Coşkun, 2 bin hayvana koruyucu aşı uyguladıklarını ve 300 hayvana da ortopedik operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Burada sahipsiz hayvanlara yönelik sağlık hizmeti verilmekte. Bizim de gücümüz bir yere kadar fakat çok kalifiye, iyi bir ekiple çalışıyoruz. Arkadaşlar sağ olsunlar bütün eforlarını sahipsiz hayvanlar için harcıyorlar. Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım Bey bize her türlü desteği, finans başta olmak üzere, sağlamakta. Biz de gücümüz nispetinde barınağımızın, bakımevimizin imkanları nispetinde eforumuzu sahipsiz hayvanlara harcamaktayız."

Sokak hayvanlarının çoğalmasının önüne geçmek için kısırlaştırma faaliyetlerinin öneminden de bahseden Coşkun, bu amaçla "Mutlu Kediler" adıyla bir proje geliştirdiklerini de anlattı. Kısa adı MUKEP olan projede yerel hayvan koruma görevlileriyle ortak çalışacaklarını belirten Coşkun "Yerel hayvan koruma görevlileri, gönüllüler sokaklardaki sahipsiz kedileri yakalamakta, biz de kendilerinden hayvanları teslim alıp kısırlaştırıp kendilerine teslim etmekteyiz. Özellikle çiftleşme döneminde gerek dişi gerekse erkek kediler travma veya yaralanmalara maruz kalıyorlar. Birbirini yaralama veya koşarken trafik kazasına maruz kalma olayına sıkça rastlanmakta. Bunları da bir şekilde bertaraf etmiş oluyoruz." dedi.

"En büyük sloganımız: Satın alma, sahiplen"

Üsküdar Belediyesi Hayvan Barınağı, Ümraniye'deki Hekimbaşı Mahallesi'nde hizmet veriyor. 1999 yılında kurulan bakımevine, 2016'da minik dostlar kliniği, 2019'da cerrahi merkezi eklendi. 200 köpek, 150 kedi ve 100 kanatlı hayvan kapasiteli barınakta 3 veteriner hekim, 3 veteriner tekniker ve 5 hizmet personeli, ortopedi ve genel cerrah görev yapıyor. 120 köpeğin bulunduğu barınakta şu anda yasaklı ırklar, engelli, yaşlı, kısırlaştırma bekleyen, uyuz ve gençlik hastası köpekler bulunuyor. Merkezde, tüm ameliyatlar yapılabilirken, röntgen, biyokimya, kan sayımı, ultrasyon hizmeti de veriliyor.

Tesis hakkında bilgi veren Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, başıboş köpeklerin çözümü için kısırlaştırılma konusunun çok önemli olduğunu, belediye olarak günde ortalama 30 kedi, 3-4 de köpek kısırlaştırması yaptıklarını söyledi.

İlçedeki köpeklerin yüzde 90'ını kısırlaştırdıklarına dikkati çeken Uzunali, ilçe belediyesi olarak kendi sınırlarında çalıştıklarını anlattı.

Hayvanları bakımevinde özel mamalarla beslediklerini dile getiren Uzunali, hayvanların tedavileri için her türlü ilaç ve ekipmana sahip olduklarını belirtti. Merkezlerinde ameliyat yapılabildiğini ifade eden Uzunali, ayrıca "Minik Dostlar" adıyla poliklinik hizmeti verdiklerini ve ortopedi uzmanları olduğunu kaydetti.

Uzunali, sokakta binlerce hayvan varken hayvanseverlerin cins hayvan sahiplenmesini doğru bulmadığını belirterek, "Bizim buradaki en büyük sloganımız: Satın alma, sahiplen." diye konuştu.

Son dönemde hayvanlar açısından konforlu barınaklar yapıldığına değinen Uzunali, iyi örneklerin birbiriyle paylaşıldığının da altını çizdi.

"Bir barınakta önce vicdanınız olacak." diyen Ömür Uzunali, "Buradaki köpeklerin yaşam alanının uygun şartlarda yapılması lazım. Mesela bir ısıtma sistemlerinin olması lazım. Kafeslerin içerisinde koyacağınız köpeklerin alanlarına, çok fazla köpek koymamak lazım." ifadelerini kullandı.

Genelge doğrultusunda sokakta gezen yasaklı ırk köpekleri toplamakla yükümlü olduklarının altını çizen Uzunali, tehlikeli ırk köpek yetiştiren kişilerin de gerekli evrakı tamamlamamaları halinde bu köpeklerin de barınaklara yerleştirileceğini kaydetti.