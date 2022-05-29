  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

Belgrad Ormanı'na piknikçi akını

İstanbul'da hafta sonu güzel havada doğada zaman geçirmek isteyenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.
Belgrad Ormanı'na piknikçi akını

Aileleriyle piknik yapmak isteyen İstanbullular, Sarıyer Bahçeköy'de bulunan Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu. Belgrad Ormanı'nın içinden geçen Bahçeköy Kemerburgaz yolunda ise trafik durma noktasına geldi.

Ailesiyle birlikte vakit geçirmek için geldiklerini söyleyen Eser Altın, "Bugün çok güzel bir gün. Hep beraber ailece yemeğe geldik, eğleniyoruz. Her şey güzel, insanlar olabildiğince, bu şartlar altında iyi olmaya çalışıyorlar" dedi. Doğada rahatlamak için geldiklerini ifade eden Özkan İnci ise, "Sabah sakindi ama, şu an inanılmaz yoğunlaştı. Tabii insanlar İstanbul'un bu betonarme yoğunluğundan kaçıp buraya geliyor. Bu da çok normal bir şey" diye konuştu. 

Piknik yapmak için araçları ile Belgrad Ormanı'na girmeye çalışanlar, trafik yoğunluğundan dolayı sıkıntı yaşadı. Nerdeyse durma noktasına gelen trafikte ilerlemeye çalışan Nizam Kartal, "İlerlemekte güçlük çekiyoruz. Sadece iki gişe var. Bu gişeleri genişletmeleri lazım. Alternatif yol yapmaları lazım" dedi. 

Göztepe'den geldiğini söyleyen Turgay Karataş da, "Yapacak bir şey yok. İstanbul'dan ancak bu şekilde çıkabiliyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, hava üssü ile askeri tersaneyi ziyaret etti29 Mayıs 2022 Pazar 15:09
  • Bulgaristan sınırındaki tır kuyruğu devam ediyor29 Mayıs 2022 Pazar 15:08
  • Trabzonspor şampiyon oldu, Tansu ile Ali evlenebildi29 Mayıs 2022 Pazar 14:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörizmin ve teröristlerin kökünü kazıyacağız29 Mayıs 2022 Pazar 14:19
  • İstanbul'u fetih coşkusu sardı29 Mayıs 2022 Pazar 13:48
  • Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaşa çözüm bulma çabalarını takdirle karşılıyor29 Mayıs 2022 Pazar 13:47
  • Ankara'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 16 zanlı gözaltına alındı29 Mayıs 2022 Pazar 12:54
  • Bakan Akar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret29 Mayıs 2022 Pazar 12:46
  • İstanbul'da toplu ulaşım bugün ücretsiz29 Mayıs 2022 Pazar 12:45
  • Pet Market ve Üreticiler Derneği’nden kedi-köpek mamalarında 'KDV düşürülsün' çağrısı29 Mayıs 2022 Pazar 12:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti