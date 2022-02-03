BelPlas ürünleri E-ticaret ile satışta sunuldu

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas A.Ş. ürettiği ürünleri e-ticaret sitelerinde satışa sundu. Türkiye’de ilk kez bir belediye şirketi birçok tescilli ürünü vatandaşlara ve firmalara gönderiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. tarafından üretilen birçok ürün internet üzerinden satışa sundu.

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen uygulamayla BelPlas A.Ş. resmi internet sitesi dışında “hepsiburada”, “n11.com” ve “trendyol.com” gibi e-ticaret sitelerinde de termoplastik, çift kompedantlı, soğuk yol çizgi boyası, terebentin, reçine, buz çözücü solüsyon BELÇÖZ, organik gübre, faydalı mikroorganizmalar, çöp kokusu giderici, el temizleme sıvısı ve anti bakteriyel sabun gibi birçok ürünün satışını başlattı.

KIŞ AYLARINDA EN ÇOK TALEP GÖREN ÜRÜN BUZ ÇÖZÜCÜ: BELÇÖZ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar ve buzla mücadelede etkin olarak kullanılan ve etkisini eksi 40 dereceye kadar gösteren buz çözücü solüsyon BELÇÖZ’ün internet satışının başlamasıyla en çok talep edilen ürünler arasında yer aldı.

Başkent’in cadde, bulvar, kaldırım ve üst geçitlerinin yanı sıra metro giriş ve çıkışlarında kullanılan buz çözücü solüsyon BELÇÖZ, aşındırıcı etkisi olmadığından asfalt, beton, kaldırım, metal aksamlar ve taşıtlara da zarar vermezken, çevre dostu formülüyle tercih edilmeye başlandı.

Büyük kamyon veya tuzlama araçlarının giremediği yerlerde kolaylıkla kullanılabilen ve BelPlas Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen buz çözücü solüsyon, Karayolları Genel Müdürlüğü Ar-Ge Kimya Laboratuvarı ile Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Laboratuvarı toksikoloji testlerinden de başarıyla geçti.

BELPLAS DÜNYAYA AÇILIYOR

2019 yılından itibaren üretim alanlarını genişleterek yenilikçi ürünlerin üretimine başlayan BelPlas A.Ş. birçok organik ve kimyasal ürünün üretimini ve satışını gerçekleştiriyor.

Üretim ve uygulama bazında ulusal ve uluslararası standart ve şartnamelere uygun, çevre dostu, fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak müşteri istek ve ihtiyaçlarını zamanında karşılayan BelPlas A.Ş. temel kalite seviyesini artırmak için önemli Ar-Ge çalışmalarına imza atmayı sürdürüyor. BelPlas’ın güvenli ödeme yöntemleri, uygun fiyat politikası ve kargo takip hizmeti ile e-ticaret tüketicilerine pratik alışveriş deneyimi sağladığını belirten BelPlas Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Hazman, yeni uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

“BelPlas klasik olarak boya üreten bir fabrikaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile birlikte bu fabrika gübre, buz çözücü solüsyon, dezenfektan, faydalı mikroorganizmalar gibi toplumsal ve kamusal fayda sağlayan ürünlere yöneldi. Bu ürünleri biz Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa olmak üzere ulusal ve uluslararası pazara açtık. Örneğin Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan gibi Türki ülkeleri ile Irak, Moldova gibi ülkelere hem boya satıyoruz hem de gidip uygulamasını yapıyoruz. Bunun haricinde BELÇÖZ, gübre ve diğer ürünlerimizi Türkiye'deki ‘Trendyol’, ‘HepsiBurada’, ‘N11’ gibi sitelerde satışa sunduk. Ulusal pazarda yapılan bu satışlar toplumsal ve kamusal faydaya yönelik. Örneğin geçen dolar çok arttığında gübre firmaları satışları durdurdu. Tabii ki biz bunu yapmadık, satışlarımızı devam ettirdik. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte toplumsal ve kamusal faydayı önceleyen işlere yönelerek şirketimizi hem büyütüyoruz hem de halkımızın yararına kâr gözetmeden satışlar yapıyoruz.”

BelPlas kendi ürettiği ürünleri e-ticaret yöntemi ile başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya gönderiyor. İnternet ortamında ürünleri satın almak isteyen şahıs ve firmalar şu linkleri kullanabilir:

-belplas.com.tr/urunlerimiz

-n11.com/magaza/belplas

-trendyol.com/sr?q=belplas&qt=belplas&st=belplas&os=1

-hepsiburada.com/ara?q=Belplas