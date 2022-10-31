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Benzin fiyatlarına zam geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. 1 Kasım gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına zam bekleniyor.
Benzin fiyatlarına zam geliyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,82 dolardan işlem görürken benzin fiyatlarına zam geleceği haberi geldi.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 71 kuruşluk artış bekleniyor.

ZAM SONRASI BENZİN FİYATI NE OLACAK?

Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,66'dan 21,37'ye, Ankara ve İzmir'de 20,80'den 21.51'ye yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.66 liradan satılıyor.

MOTORİN FİYATLARINA ZAM VAR MI?

Motorin fiyatlarına en son yapılan zammın ardından 23 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş indirim yapılmıştı. Yapılan indirim sonrası motorinin litresi 26 liraya kadar düşmüştü.

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