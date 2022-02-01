Benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor

Şubat ayının ilk günü üç zam birden geliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 39 kuruş, motorine 22 kuruş, otogaz LPG'ye 38 kuruş zam bekleniyor