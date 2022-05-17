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Benzin ve LPG zammı pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar

Brent petrol ve dolar kurundaki yaşanan yukarı yönlü hareketlenmenin ardından akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre; benzin 1 lira 68 kuruş, LPG ise 40 kuruş zamlandı.
Benzin ve LPG zammı pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar

Rusya-Ukrayna savaşının açtığı en büyük krizlerden biri olan enerji krizi piyasalarda yukarı yönlü hareketliliği tetiklemeye devam ediyor.

Öyle ki brent petrol fiyatlarının dalgalı bir seyirde olması nedeniyle sektör kaynakları, akaryakıta yeni bir zam geleceği yönünde görüş bildirmişti. Bununla birlikte dolar fiyatlarında yaşanan artış da zam beklentisini yanında getirdi.

Bu gelişmelerin akabinde benzinin litre fiyatına 1,68, LPG'ye ise 40 kuruş zam geldi. Motorine ise zam yapılmadı.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Bu gece yarısında itibaren gerçekleşecek zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükseldi. LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıktı.

HESAPLAMA NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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