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Benzin ve motorin fiyatlarına bir indirim daha!

Motorinin satış fiyatında bugün itibariyle geçerli olmak üzere 2 lira 38 kuruşluk indirim geldi. İndirim, pompa fiyatlarına yansıdı. Yeni indirimin ise bu gece gelmesi bekleniyor.
Benzin ve motorin fiyatlarına bir indirim daha!

Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte 130 dolar seviyesini gören Brent petrol fiyatlarının 100 dolara gerilemesinin ardından motorine indirim geldi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere; motorinin litre fiyatı 22,81 liradan, 2 lira 33 kuruşluk indirimle 20 lira 53 kuruş seviyesine geriledi. (İstanbul fiyatı)

Yapılan indirimle ilgili EPGİS'ten bir açıklama gelmedi.

BENZİN VE MOTORİN'E BİR İNDİRİM DAHA BEKLENİYOR

Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim daha bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.

Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.

SEKTÖR BİR ARAYA GELECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri 16 Mart Çarşamba günü toplanacak.  

Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

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