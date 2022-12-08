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Benzin ve motorin fiyatlarına çifte indirim

Akaryakıt fiyatları son 2 haftada 8. kez değişti. Bu gece yarısından itibaren hem motorine hem de benzine büyük bir indirim geldi. Motorinin litresi 1 lira 90 kuruş, benzinin litresi ise 2 lira 15 kuruş düştü.
Benzin ve motorin fiyatlarına çifte indirim

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları son 2 hafta içinde 8. kez değişti.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM

Bu kez hem motorine hem de benzine büyük bir indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 2 lira 15 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 90 kuruş düştü.

FİYATLAR NE KADAR OLDU?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 14 kuruşa, Ankara'da 18 lira 34 kuruşa, İzmir'de 18 lira 33 kuruşa düştü.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 27 kuruşa, İzmir'de 21 lira 34 kuruşa indi.

FİYAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

23 Kasım tarihinde benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım tarihinde benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım tarihinde motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım tarihinde motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık tarihinde motorine 1 lira 16 kuruş zam, 6 Aralık tarihinde ise motorine 66 kuruş indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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