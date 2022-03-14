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Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor

Petrol fiyatlarının düşüşe geçmesinin ardından bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde motorinin litre fiyatına 2 lira 38 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor

Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatlarının tırmanışa geçmesi nedeniyle yükselen benzin ve motorin fiyatları için indirim müjdesi geldi. Akaryakıt temsilcilerinden alınan bilgiye göre Salı gününden itibaren benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıta indirim gelebilir.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Rusya Ukrayna krizinde sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için atılan adımlar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın petrol arzına katkı sağlayacağı haberleri ile brent petrol 13,5 yılın zirvesi olan 140 dolardan 112 dolara çekildi. Bununla beraber tüm dünyada rekor kıran benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

İNDİRİM PAZARTESİ GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Üst üste gelen benzin ve motorin zamları sonrası akaryakıtta bu kez indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorinde indirim yapılması bekleniyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yaşanmaması durumunda motorin fiyatında 2 lira 38 kuruş indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

MOTORİN FİYATI 20 TL'NİN ALTINA İNECEK

Yapılacak indirim ile motorin fiyatları 20 liranın altına gerileyecek. Hafta içerisinde benzinde de indirim beklentisi olduğu ama henüz rakamın netleşmediği ifade edildi.

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