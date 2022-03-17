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Benzin ve motorine bir indirim daha

17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu.
Benzin ve motorine bir indirim daha

Akaryakıta üst üste üçüncü günde de indirim geldi.

Petroldeki düşüş benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlardan satış geceyarısı itibarı ile başladı.

İndirim sonrası benzinin litresi ortalama 18 lira 8 kuruş, motorinin litresi 18 lira 69 kuruş oldu.

Önceki gün de benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim yapılmıştı.

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