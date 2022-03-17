Benzin ve motorine bir indirim daha

17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu.