Benzin ve motorine bir indirim daha

Akaryakıta üst üste üçüncü günde de indirim geldi.
Petroldeki düşüş benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlardan satış geceyarısı itibarı ile başladı.
İndirim sonrası benzinin litresi ortalama 18 lira 8 kuruş, motorinin litresi 18 lira 69 kuruş oldu.
Önceki gün de benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim yapılmıştı.
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