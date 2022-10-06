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Benzin ve motorine bir zam daha! Fiyatlar değişti işte yeni rakamlar

Brent petroldeki yükseliş sonrası dünün ardından budün de akaryakıta zam geldi... Dün motorinin litresi 1 lira 10 kuruş, benzinin litresi 62 kuruş artmıştı. Bugün ise motorine 1 lira 39 kuruş, benzine 74 kuruş daha zam geldi.
Benzin ve motorine bir zam daha! Fiyatlar değişti işte yeni rakamlar

Eylül ayının son haftasında 80 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararıyla yeniden 90 doları aştı. Brent petrolün 93 dolar seviyesine çıkması ve Rusya-Ukrayna savaşında şiddetin artmasıyla dünün ardından bugün de akaryakıta çifte zam geldi.

AKARYAKITA 2 GÜNDE İKİNCİ ZAM

Dün motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısından itibaren ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 39 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa, Ankara'da 20 lira 74 kuruşa, İzmir'de 20 lira 73 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 25 lira 61 kuruşa, Ankara'da 25 lira 74 kuruşa, İzmir'de 25 lira 75 kuruşa çıktı

LPG'YE İNDİRİM GELİYOR

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Otogaz grubunda 76 kuruş indirim bekleniyor.

BRENT PETROL 90 DOLARIN ÜZERİNDE

Bu haftanın ilk işlem gününe 2,50 yükselişle başlayan brent petrol fiyatları 90 doların üzerine çıktı. Bugün itibari ile OPEC+'in toplantısında arz kesintisi kararı alınacağına dair beklenti enerji piyasalarını alt üst etti. Diğer yandan ABD'den gelen bir haber petrole gelen zamları destekledi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını ilan etti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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