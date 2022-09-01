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Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Motorinde 2 TL benzinde ise 1 TL'nin üzerinde indirim olması bekleniyor.
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Brent petrol fiyatının 94 doların altına düşmesi sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. 

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.

Motorinde uluslararası satışlar ve Brent petrolde yaşanan düşüşle birlikte yarın gece motorinde 2 TL'nin benzinde ise 1 TL'nin üstünde indirim bekleniyor.

Akşam saatlerinde indirimin daha da yüksek olabileceği söyleniyor.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Petrol fiyatları geçtiğimiz haftayı kritik seviye olan 100 doların altında 99 dolardan kapatmıştı. Yeni haftaya artışla başlayan Brent petrol, dün 100 doların altına düşerek günü 95 dolar seviyesinde kapattı. 1 Eylül itibariyle düşüş trendini sürdüren Brent petrol 93,30 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 26.90 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.13 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 27.95 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.28 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 27.98 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.26 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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