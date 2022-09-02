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Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Motorinde 2,41 TL benzinde ise 1,51 TL'nin üzerinde indirim olması bekleniyor.
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Brent petrol fiyatının 94 doların altına düşmesi sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. 

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.

Motorinde uluslararası satışlar ve Brent petrolde yaşanan düşüşle birlikte yarın gece motorinde 2,41 TL'nin benzinde ise 1,51 TL'nin üstünde indirim bekleniyor.

Akşam saatlerinde indirimin daha da yüksek olabileceği söyleniyor.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Küresel Piyasalar enflasyonla mücadele ederken merkez bankalarının hamleleri Emtia piyasalarında etkili oluyor. Irak'ta çıkan kargaşanın sona ermesi ve ABD, AB merkez bankalarının faiz artırma ihtimallerinin bulunması Petrol fiyatlarında hızlı düşüşe neden olmuştu.

Uluslararası piyasalarda petrolde dün yaşanan yüzde 3'lük düşüşün ardından bugün bir miktar toparlanma işaretleri görülüyor. Petrol dün en düşük 91,83 dolara gerilerken bugün yüzde 1,5 oranında primle 93,59 Dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 26.90 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.13 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 27.95 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.28 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 27.98 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.26 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık göste

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