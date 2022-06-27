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Benzin ve motorine indirim beklentisi: Petrol 109 dolar, dolar 16,20'ye düştü

Haziran başında 124 dolara kadar çıkan Brent Petrol resesyon beklentileriyle 109 dolara kadar gerilerken, iç piyasada dövize yönelik atılan adımlarla da dolar kuru 17,32 TL seviyelerinden 16,20 seviyelerine kadar çekildi.
Benzin ve motorine indirim beklentisi: Petrol 109 dolar, dolar 16,20'ye düştü

124 dolar seviyelerine kadar çıkan Brent Petrol, iç piyasada döviz kurlarında yaşanan yükseklikle beraber pompaya zam olarak yansımıştı. 

Resesyon yorumları yatırımcıların ekonomik aktivite ile ilgili endişelerini körüklemeye devam ederken, petrol fiyatları üzerinde de baskı yarattı. ve Biden'in federal akaryakıt vergisinin askıya alınması planı petrol fiyatlarını geriletti. 124 dolar seviyesini gören Brent Petrol 109 dolara kadar geri çekildi.

Öte yandan iç piyasada döviz kurlarına yönelik atılan adımlarla beraber dolar kuru 17,32 seviyelerinden yeni haftaya 16,20 TL seviyelerinden başladı.

EN SON 25 KURUŞ DÜŞMÜŞTÜ

23 Haziran'da petrol fiyatlarında 124 dolardan 109 düşüş sonrası pompaya sadece benzin tarafında 25 kuruşluk bir indirim yansıtılmıştı. Şimdi Brent petroldeki düşüşe dolar kurunda yaşanan düşüşte eklenince vatandaştan büyük bir indirim beklentisi oluştu.

Anlık değişkenlik gösterse de örnek bir hesaplamayla; Brent petrol 124 dolar ve kur 17,32 TL seviyesindeyken bir varil petrol 2147 TL yaparken, düşüş sonrası bir varil petrol 1765 TL'ye kadar gerilemiş oldu. (1 varil petrol 159 litre)

GÜNCEL POMPA FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatları: 27,26 TL
Ankara benzin fiyatları: 27,38 TL
İzmir benzin fiyatları: 27,38 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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