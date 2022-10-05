Benzin ve motorine zam geldi

Araç sahipleri büyük bir indirim beklerken, brent petroldeki yükseliş nedeniyle akaryakıta çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 TL 10 kuruş, benzinin ise 62 kuruş yükseldi. Otogaza 76 kuruş indirim bekleniyor...

Araç sahipleri eylül ayının son haftasında brent petrolün 80 dolar seviyesine kadar düşmesiyle büyük bir indirim bekliyordu. Ancak OPEC ülkelerinin yüksek oranlı arz kesintisine gideceğine yönelik haberler ve Rusya - Ukrayna Savaşı'nın şiddetini sürdürmesi gibi nedenlerle petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Brent petrolün yeniden 90 doların üzerine çıkmasıyla akaryakıta çifte zam geldi.

BENZİN VE MOTORİNİN FİYATI ARTTI

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira 10 kuruş, benzinin ise 62 kuruş yükseldi. Zammın ardından benzin bazı şehirlerde 20 lira seviyesine, motorin ise 24 liranın üzerine çıktı.

GÜNCEL POMPA FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 86 kuruşa, Ankara'da 20 lira 1 kuruşa, 19 lira 99 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 24 lira 22 kuruşa, Ankara'da 24 lira 34 kuruşa, İzmir'de 24 lira 36 kuruşa çıktı.

LPG'YE İNDİRİM GELİYOR

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Otogaz grubunda 76 kuruş indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.