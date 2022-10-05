  • BIST 3.493,55
  • Altın 1028.532
  • Dolar 18.5714
  • Euro 18.5206
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Benzin ve motorine zam geldi

Araç sahipleri büyük bir indirim beklerken, brent petroldeki yükseliş nedeniyle akaryakıta çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 TL 10 kuruş, benzinin ise 62 kuruş yükseldi. Otogaza 76 kuruş indirim bekleniyor...
Benzin ve motorine zam geldi

Araç sahipleri eylül ayının son haftasında brent petrolün 80 dolar seviyesine kadar düşmesiyle büyük bir indirim bekliyordu. Ancak OPEC ülkelerinin yüksek oranlı arz kesintisine gideceğine yönelik haberler ve Rusya - Ukrayna Savaşı'nın şiddetini sürdürmesi gibi nedenlerle petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Brent petrolün yeniden 90 doların üzerine çıkmasıyla akaryakıta çifte zam geldi.

BENZİN VE MOTORİNİN FİYATI ARTTI

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira 10 kuruş, benzinin ise 62 kuruş yükseldi. Zammın ardından benzin bazı şehirlerde 20 lira seviyesine, motorin ise 24 liranın üzerine çıktı.

GÜNCEL POMPA FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 86 kuruşa, Ankara'da 20 lira 1 kuruşa, 19 lira 99 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 24 lira 22 kuruşa, Ankara'da 24 lira 34 kuruşa, İzmir'de 24 lira 36 kuruşa çıktı.

LPG'YE İNDİRİM GELİYOR

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Otogaz grubunda 76 kuruş indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı: 22,6 milyar dolar oldu04 Ekim 2022 Salı 10:43
  • Altın fiyatları bir anda fırladı: Gram altın 1000 TL'nin üstüne çıktı04 Ekim 2022 Salı 10:24
  • Sakarya Gaz Sahası çalışmalarında sona yaklaşılıyor04 Ekim 2022 Salı 10:12
  • Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor04 Ekim 2022 Salı 09:49
  • THY'den yeni ucuz bilet kampanyası04 Ekim 2022 Salı 09:29
  • Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 40’tan fazla düştü03 Ekim 2022 Pazartesi 16:13
  • Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı03 Ekim 2022 Pazartesi 10:05
  • Petrol düştü: Benzin ve motorine indirim gelmedi03 Ekim 2022 Pazartesi 09:00
  • Tekirdağ'da 'süper meyve' aronyanın hasadına başlandı01 Ekim 2022 Cumartesi 13:18
  • Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar?01 Ekim 2022 Cumartesi 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti