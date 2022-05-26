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Benzin ve motorine zam geliyor

NTV'de yer alan habere göre; bu gece yarısından itibaren benzine 1,43 lira, motorine 1,38 lira zam gelecek.
Benzin ve motorine zam geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında, LPG litre fiyatında indirim ya da zam var mı? 26 Mayıs 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

27.05.2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.

LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

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