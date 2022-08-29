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Benzine bu gece yarısı indirim geliyor

Gece yarısından sonra pompa fiyatı benzinin 1 lira 4 kuruş olarak aşağı düşecek.
Benzine bu gece yarısı indirim geliyor

Benzine bu gece yarısı indirim geliyor. Gece yarısından sonra pompa fiyatı benzinin 1 lira 4 kuruş olarak aşağı düşecek.

Güncel pompa fiyatında benzinin litre fiyatı 21 lira 30 kuruş olurken gelecek indirim sonrası benzin 20 lira 26 kuruş olacak.

MOTORİN İLE ARASINDA TARİHİ FARK

Benzine gelecek indirim sonrası motorin ile arasındaki fark tarihi seviyeye ulaşacak. Gece yarısından sonra benzinin motorinle arasındaki fark 7 liraya dayanacak.

 

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