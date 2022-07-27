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Benzine indirim geldi

Benzinin litre fiyatında bugün itibariyle 50 kuruş indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,20, Ankara'da 22,33, İzmir'de ise 22,34 TL oldu.
Benzine indirim geldi

Uluslararası piyasalarda son bir haftada benzinin varil fiyatı yaklaşık yüzde 5 düştü. Brent petrolün varil fiyatı dün 100 dolardan işlem gördü.

Brent petrol fiyatındaki gerileme Türkiye'de pompa fiyatlarına da kademeli olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatında bugünden itibaren 50 kuruş indirim yapıldı. Motorine ise dün 92 kuruş indirim gelmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,21 TL,

Motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,48 TL,

LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Bir litre benzin fiyatı: 22,20TL,

Motorin litre fiyatı: 24,50TL,

LPG litre fiyatı: 10,97 TL.

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 22,33 TL

Motorin litre fiyatı: 24,62 TL

LPG litre fiyatı: 10.84 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 22,34 TL

Motorin litre fiyatı: 24,58TL

LPG litre fiyatı: 10,64 TL.

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