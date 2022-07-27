Benzine indirim geldi

Uluslararası piyasalarda son bir haftada benzinin varil fiyatı yaklaşık yüzde 5 düştü. Brent petrolün varil fiyatı dün 100 dolardan işlem gördü.
Brent petrol fiyatındaki gerileme Türkiye'de pompa fiyatlarına da kademeli olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatında bugünden itibaren 50 kuruş indirim yapıldı. Motorine ise dün 92 kuruş indirim gelmişti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,21 TL,
Motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,48 TL,
LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Bir litre benzin fiyatı: 22,20TL,
Motorin litre fiyatı: 24,50TL,
LPG litre fiyatı: 10,97 TL.
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 22,33 TL
Motorin litre fiyatı: 24,62 TL
LPG litre fiyatı: 10.84 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 22,34 TL
Motorin litre fiyatı: 24,58TL
LPG litre fiyatı: 10,64 TL.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.