Benzine indirim geldi! İşte güncel fiyatlar

Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin etkisiyle akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 96 kuruş düştü.

Son dönemde gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 96 kuruş düştü.

İNDİRİMİN ARDINDAN YENİ FİYATLAR

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 70 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 82 kuruşa geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.