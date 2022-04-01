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Benzine indirim geliyor

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Benzine indirim geliyor

Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından benzine indirim geliyor.

2 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Motorinde ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor. Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düşecek.

BENZİNE ETANOL HARMANLAMA ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğe eklenen geçici maddeyle 2022 yılı için benzin türlerine yerli etanol harmanlama oranı yüzde 2 oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, rafinerici lisansı sahipleri tarafından kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinde ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen ve ithal edilen benzin türlerinin toplamına en az yüzde 3 oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol harmanlama yükümlülüğü, 2022 yılı için yüzde 2 olarak uygulanacak.

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