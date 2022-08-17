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Benzine indirim, motorine zam

17 Ağustos çarşamba gecesinden itibaren, motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam, benzinde ise 83 kuruşluk bir fiyat indirimi bekleniyor.
Benzine indirim, motorine zam

17 Ağustos çarşamba gecesinden itibaren, motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam, benzinde ise 83 kuruşluk bir fiyat indirimi bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM MOTORİNE ZAM

Motorin grubunda beklenen 79 kuruşluk zam dün, petrol fiyatlarında düşüş nedeniyle geri çekildi.

Ancak bu gece yarısından itibaren yeni bir beklenti var. Buna göre; motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam gelecek.

Benzindeyse 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

 

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