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Benzine, motorine en büyük zam bu gece geliyor...

Gece yarısı benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geldi. Ancak asıl büyük zam bu gece yarısı geliyor. Motorine 2.34 kuruş, benzine de 1.12 kuruş zam gelecek. Böylece benzinin litresi 24 lirayı, motorinin litresi de 25 lirayı aşacak.
Benzine, motorine en büyük zam bu gece geliyor...

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ham petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye doların yükselişi de eklenince benzin ve motorine her gün zam gelmeye başladı. Ancak bu gece gelecek olan zam şimdiye kadar yapılan zamların en büyüğü olacak. Dün gece yarısı Motorinin litre fiyatına 1 lira 44 kuruş, benzine ise 57 kuruş zam gelmişti.

Benzine 1 lira 12 kuruş, motorine 2 lira 34 kuruş zam geliyor
Asıl büyük zam ise bu gece gelecek. Bu gece yarısı pompaya yansıyacak şekilde motorine 2.34 kuruş, benzine de 1.12 kuruş zam yapılacak. 9 Mart'tan geçerli olacak zamlarla birlikte motorin 25 TL sınırına, benzin ise 24 TL sınırına dayanmış olacak. 2 günde toplam motorine 3.78 benzine ise 1.69 kuruş zam gelmiş olacak.

Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
8 Mart 2022 salı günü itibariyle benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,67 TL’den 19,24 TL’ye, Ankara 18,77 TL’den 19,34 TL’ye, İzmir’de 18,79 TL’den 19,36 TL’ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 19,75 TL’den 22,19 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 19,86 TL’den 22,30 TL’ye yükseldi. 

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