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Benzine yine zam geliyor! Araç sahiplerini üzecek haber

Brent petrol ve dolar kurundaki gerileme sonrası benzin ve motorine peş peşe indirim gelmişti. Yarın gece ise (7 Temmuz 2022) gecesi benzine 96 kuruş zam bekleniyor.
Benzine yine zam geliyor! Araç sahiplerini üzecek haber

Brent petrol ve döviz kurundaki oynaklık sebebiyle benzine zam kararı alındı. Yarın geceden itibaren benzinin litresine 96 kuruş zam yansıtılacak. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE FİYATLAR

7 Temmuz perşembe gününden itibaren benzin grubunda 96 Kuruş
zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde: 

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.
 
Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.
 
LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.

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