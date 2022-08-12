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Benzine zam geliyor, bu gece pompaya yansıyacak

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1 lira 10 kuruşluk zam gelecek. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak. Şu an İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,18 liradan, benzinin litresi ise 20,05 TL'den satılıyor.
Benzine zam geliyor, bu gece pompaya yansıyacak

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE BENZİNE ZAM GELECEK

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, 13 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruşluk zam gelecek. Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL'ye, Ankara'da 21,28 TL'ye, İzmir'de 21,27 TL'ye yükselecek.

Motorine geçtiğimiz günlerde 1 TL'lik indirim gelmiş, ertesi gün ise 81 kuruşluk zam yansıtılmıştı. Motorinde bu gece ise fiyat değişimi olmayacak.

Şu an İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,18 liradan, benzinin litresi ise 20,05 TL'den satılıyor.

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