Benzinin ardından bugün de motorine zam geliyor

Akaryakıt zamları sürüyor... Benzine dün yapılan zammın ardından motorinin litre fiyatına da zam geleceği öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta 77 kuruş ve 1 lira 7 kuruşluk zam yapılan motorinin litre fiyatının bu gece yarısından itibaren 95 kuruş daha artacağı öğrenildi.
Dün 80 kuruş zam gelen benzinde ise değişiklik beklenmiyor.
ZAMLI FİYATLAR NE OLACAK?
Son zamlarla 25 liranın üzerine çıkan motorinin litre fiyatı yeni artışla beraber İstanbul’da 25,98 lira, Ankara’da 26,07 lira ve İzmir’de ise 26,08 liraya yükselecek.
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