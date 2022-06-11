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Benzinin litre fiyatına 2 lira 21 kuruş zam geldi

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurunun artması sonucu; benzinin litre fiyatı 2 lira 21 kuruş zamlandı. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 28.44'e, Ankara ve İzmir'de 28.57'ye yükseldi.
Benzinin litre fiyatına 2 lira 21 kuruş zam geldi

Brent petrol ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da 26.23'ten satılan benzinin litresi 28.44'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.36'dan 28.57'ye çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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