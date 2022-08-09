  • BIST 2.785,16
  • Altın 1032.553
  • Dolar 17.8903
  • Euro 18.2666
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

Berat Özdemir idmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC’ye transfer olan Berat Özdemir, Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor maçı öncesi bugün gerçekleştirdiği antrenmana gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Takımın sevilen oyuncusu Berat, alkışlarla uğurlandı.
Berat Özdemir idmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlamaya hazırlanan Trabzonspor'un saat 19.00'da yapılan idmanına, takımdan ayrılan Berat Özdemir de geldi. Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC'ye imza atan orta saha oyuncusu, idman öncesinde Süper Lig şampiyonluğunu birlikte yaşadığı takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Berat'a kısa bir teşekkür konuşması yaparak plaket hediye etti. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan oyuncu tesislerden alkışlarla uğurlandı. 

"YOL HARİTALARI DEĞİŞEBİLİYOR"

Basına açık yapılan idman öncesinde gazetecilerle konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, Berat'ın takımdan ayrılmasını, "Başarılarla dolu bir kariyeri var. Milli takıma gitmek derseniz, milli takımı da yakaladı. Şampiyonlukta da önemli katkı sağladı. Bazen hayatın içinde farklı gelişmeler olabiliyor. Bazen yol haritaları değişebiliyor. Böyle bir yol haritası oldu. İki tarafın da karşılıklı isteğiyle gerçekleşen bir şey. Hayırlısı olsun” dedi.

"AHMETCAN BURADA"

Takımın genç yıldızlarından Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transfer olacağı yönündeki iddiaları ise Avcı, “Şu an için Ahmetcan burada antrenmanda” şeklinde yanıtladı. 

CORNELIUS'TA KAS SPAZMI

Sohbetin ardından Abdullah Avcı eşliğinde çalışan bordo mavililerde takımın golcüsü Cornelis kas spazmı yaşaması nedeniyle idmana çıkmadı. Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarının ikinci gününde ayrıca sakatlıkları süren Peres, Hamsik, Hüseyin ve Serkan da antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, 12 Ağustos Cuma günü sahasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın akşam 19.00'da yapılacak idmanla sürdürecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankaragücü ve Konyaspor yenişemedi09 Ağustos 2022 Salı 10:40
  • Fenerbahçe sezona kayıpla başladı09 Ağustos 2022 Salı 10:39
  • 2022 UEFA Süper Kupa yarın sahibini bulacak09 Ağustos 2022 Salı 10:38
  • Dries Mertens ve Lucas Torreira Galatasaray'da09 Ağustos 2022 Salı 08:40
  • Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:23
  • UEFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:45
  • Muğla'da pehlivanlar sağanak altında güreşti08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:05
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yeni sezona da iyi başladı08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:04
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:03
  • Fenerbahçe'de yeni gelişme! Kulüp bulması istendi08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti