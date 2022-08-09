Berat Özdemir resmen Ettifaq FC'de

Suudi Arabistan ekibi El İttifak, Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Trabzonspor, Berat Özdemir'in Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC'ye transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir." denildi.
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