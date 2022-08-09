Berat Özdemir resmen Ettifaq FC'de

Suudi Arabistan ekibi El İttifak, Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Suudi Arabistan ekibi El İttifak, Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Trabzonspor, Berat Özdemir'in Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC'ye transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir." denildi.