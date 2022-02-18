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Berber Aykurt'un organ mafyası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı 

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2018'de kaybolduktan 2 yıl sonra çoban tarafından bulunan iskeletinden kimliği belirlenen Burhan Aykurt'un (35), organ ticareti yapan kişiler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Berber Aykurt'un organ mafyası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı 

Fethiye'de yaşayan berber Burhan Aykurt, 29 Kasım 2018 tarihinde İzmir'e gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Bekar olan Aykurt'tan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine emniyet, jandarma, Arama Kurtarma (AKUT), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, Aykurt'un son olarak Dalaman'da görüldüğü bilgisi üzerine bu çevrede arama-kurtarma çalışması yaptı. Uzun süren çalışmalara rağmen Aykurt bulunamadı.

ÇOBAN ORMANDA İSKELETİNİ BULDU 
Dalaman'ın Kavacık Mahallesi'nde 21 Şubat 2020 tarihinde ormanda hayvanlarını otlatan bir çoban, insan iskeleti bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede iskeletin yanında 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'un kimliğini buldu. Aykurt'a ait olduğu değerlendirilen iskelete ait kemikler, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ölen kişinin Aykurt olduğu belirlenirken, cenazesi 16 ay sonra ailesine teslim edildi. Burhan Aykurt'un iskeleti, 15 Haziran 2021 tarihinde Fethiye'nin Karagedik Mahalle Mezarlığı'nda yakınları tarafından toprağa verildi.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda Aykurt'un ölümünün 'ateşli silah ile yaralanmasına bağlı kafatası kırıklarıyla birlikte kafa içi travmatik değişimler' sonucu meydana geldiği bildirilmesi üzerine Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce soruşturma başlatıldı.

ORGAN TACİRLERİ TUZAK KURUP ÖLDÜRDÜ 
Polisin fiziki ve teknik çalışmaları sonucunda şüpheli Yasin İkiz (36), dün Dalaman ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Yasin İkiz, polisteki ifadesinde, tüyler ürperten cinayeti nasıl planladıklarını anlattı. Aykurt'a kurdukları tuzağı anlatan İkiz, "Burhan'a yakınlaşmak için kadın ismi ve fotoğrafıyla Facebook'ta hesap açtım. Bir süre yazıştıktan sonra Burhan'ı beraber zaman geçirmek için ormanlık alana çağırdım. Orada amcam ve yanındaki 3 kişi organ ticareti için cinayeti işledi" diyerek, suçunu itiraf etti.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yasin İkiz tutuklanırken, ifadesi doğrultusunda amcası Şeref İ. (55) de Fethiye'de gözaltına alındı. Amca Şeref İ.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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