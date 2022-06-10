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Berber, borç- alacak nedeniyle tartıştığı kahvehaneciyi öldürdü

KONYA'da berber Hasan Ö. (21), borç- alacak nedeniyle tartıştığı kahvehaneci Orhan Kuyucu'yu (32) boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Berber, borç- alacak nedeniyle tartıştığı kahvehaneciyi öldürdü

Olay, saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesinde meydana geldi. Aynı caddede berberlik yapan Hasan Ö. ve kahvehane işleten Orhan Kuyucu, caddede karşılaştı. İddiaya göre, aralarında borç-alacak meselesi olan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ö., Kuyucu'yu boğazından bıçakla yaralandı. Kanlar içinde yığılan Kuyucu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Hasan Ö., Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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