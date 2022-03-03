Bergama'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, bir otele düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bergama Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler otele operasyon düzenledi. Fuhşa aracılık etmek, yer ve imkan sağlamak suçlamasıyla aralarında otel sahibi ve resepsiyon görevlisinin bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 4 kadın ise kurtarıldı.

Sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K.B, S.T. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.