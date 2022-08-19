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Berivan'ı boşanma davası açtığı için öldürmüş

İzmir Karabağlar'da boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu ile kayınpederi Şemsettin Çelik'i tabancayla vurarak öldüren, 2 baldızını da ağır yaralayan Recep Uslu'nun ifadesinde, eşini boşanma davası açtığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Berivan'ı boşanma davası açtığı için öldürmüş

Batman'dan gelerek İzmir Karabağlar'da boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu ile kayınpederi Şemsettin Çelik'i tabancayla vurarak öldüren, 2 baldızını da ağır yaralayan Recep Uslu'nun ifadesinde, eşini boşanma davası açtığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak'ta dün saat 07.30 sıralarında Recep Uslu, boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu'nun kaldığı eve gitti. 1'inci kattaki eve balkondan tırmanarak giren Recep Uslu, yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, eşi Berivan ile onun ailesine peş peşe ateş etti. Kurşunlar Berivan Uslu ile kız kardeşleri Gülistan ve Şirvan Çelik ile babaları Şemsettin Çelik’e isabet etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Berivan Uslu ile babasının öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan Gülistan ve Şirvan Çelik kardeşlerin durumlarının ağır olduğu, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

POLİSE TESLİM OLMUŞ

Batman'da birlikte yaşarken Recep Uslu'dan şiddet gördüğü için boşanmak isteyen, daha önce de Recep Uslu tarafından bıçakla yaralanan Berivan Uslu'nun, yaklaşık 1 ay önce evi terk edip, İzmir'deki babasının yanına taşındığı bildirildi. Recep Uslu'nun olaydan yaklaşık 1 hafta önce Batman'dan İzmir'e şehirlerarası yolcu otobüsüyle gelip, bir yakınının evinde kaldığı ifade edildi. Uslu'nun cinayetleri gerçekleştirdikten sonra M.U. (2), F.U. (10) ve A.E.U. (9) isimli 3 çocuğunu da yanına alıp, Buca ilçesi Şirinyer semtindeki polis merkezine giderek teslim olduğu belirtildi.

Recep Uslu, polise verdiği ifadede Berivan Uslu'yu boşanma davası açtığı için öldürdüğünü söyledi. Recep Uslu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bu sabah saatlerinde tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

 

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