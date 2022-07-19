  • BIST 2.501,96
  • Altın 965.592
  • Dolar 17.5253
  • Euro 17.9419
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Berivan'ın cinayet sanığının cezası 5 yıldan 25 yıla çıktı

BURSA’da Berivan Yaprak Turga'yı (17) öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Uğur Arak’a (30) ‘bilinçli taksirle adam öldürme’ suçundan verilen 5 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi’nce bozuldu.
Berivan'ın cinayet sanığının cezası 5 yıldan 25 yıla çıktı

Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde 8 Mart 2015'te Berivan Yaprak Turga ile evine çağırdığı erkek arkadaşı Uğur Arak arasında tartışma çıktı. Tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Turga, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kolundan yaralanan Uğur Arak  ise polis tarafından gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uğur Arak ifadesinde, Turga'nın kendisine sinirlendiği için intihara kalkıştığını, elindeki tabancayı almaya çalışırken silahın ateş aldığını iddia etti. Uğur Arak  hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürecinde tahliye edilen sanık, aynı yıl ‘bilinçli taksirle adam öldürme’ suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin itirazıyla Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozarak sanığın ‘olası kastla adam öldürme’ suçundan yeniden yargılanmasına karar verdi.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bu süreçte başka suçtan tutuklu sanık Uğur Arak, kaldığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın, ‘18 yaşından küçük çocuğu olası kastla öldürmek’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanığın eylemini, kızgın olduğu maktule karşı kasten işlediğini öne süren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, indirim uygulanmaksızın üst hadden cezalandırılmasını istedi.

'BERATİMİ İSTİYORUM'

Uğur Arak, Berivan Yaprak Turga’nın olay öncesinde psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek, "Ona yardımcı olabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Suça konu eylemi, iddia edildiği şekilde gerçekleştirmedim. Bilirkişi raporu hatalıdır, ben sol elimle kaşık dahi tutamam. Elimde atış artığı da tespit edilmemiştir. Sevdiğim kadını kaybettim. Beraatimi talep ederim" savunmasını yaptı.

Sanığın, Turga’nın ölümüne sebebiyet verdiğine dair net ve somut delil bulunmadığını dile getiren avukatları da Uğur Arak'ın sol elini aktif kullanamadığını, bu nedenle cinayeti işleyemeyeceğini ve olası kast koşullarının oluşmadığını belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Arak’a ‘18 yaşından küçük çocuğu olası kastla öldürmek’ suçundan 25 yıl hapis cezası vererek, bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemini reddetti19 Temmuz 2022 Salı 17:21
  • Berivan'ın cinayet sanığının cezası 5 yıldan 25 yıla çıktı19 Temmuz 2022 Salı 17:20
  • Van'da, araçtaki 10 kilo uyuşturucuyu 'Bobi' buldu19 Temmuz 2022 Salı 16:22
  • Sahte polis kimliği ve kıyafetleriyle yakalandı18 Temmuz 2022 Pazartesi 21:25
  • Bıçakla yaraladığı eşi ve kızı mahkemede şikayetçi olmadı18 Temmuz 2022 Pazartesi 21:24
  • Şişli'de taksilere denetim: Turist olsak bizi arabaya alırlar18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:51
  • Arnavutköy'de çocukların kavgasında silah sesleri18 Temmuz 2022 Pazartesi 19:32
  • Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:26
  • Güngören’de şüpheli paket paniği16 Temmuz 2022 Cumartesi 20:46
  • Sakarya'da 10 bin 476 kök Hint keneviri ele geçirildi16 Temmuz 2022 Cumartesi 19:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti