Besiciyi dolandırıp 11 ineğini çalan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı

SAMSUN'da, hayvanlarını satılığa çıkaran bir besiciyi dolandırıp 11 büyükbaşını elinden alan 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Olay, 20 Aralık 2021 tarihinde Samsun'un Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. H.G., N.E. ve A.K. isimli 3 şüpheli, hayvanlarını satılığa çıkaran besici Y.T.'yle bir araya geldi. Besiciyi söyledikleri yalanlarla kandıran şüpheliler, kamyonete yükledikleri 11 büyükbaşla beraber Kırıkkale'ye geldi.

Dolandırıldığını sonradan fark eden Y.T.'nin ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerden H.G., dün, Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda olayı arkadaşları ile yaptığını itiraf etmesi üzerine ekipler, N.E. ve A.K.'yı da yakaladı. Hayvanlar, sahibi Y.T.'ye teslim edilirken daha önce de benzer şekilde dolandırıcılıktan sabıkası olduğu belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.