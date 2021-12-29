  • BIST 1.895,46
  • Altın 727.33653
  • Dolar 12.6457
  • Euro 14.3121
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 1 °C
»

Besiciyi dolandırıp 11 ineğini çalan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı

SAMSUN'da, hayvanlarını satılığa çıkaran bir besiciyi dolandırıp 11 büyükbaşını elinden alan 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.
Besiciyi dolandırıp 11 ineğini çalan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı

Olay, 20 Aralık 2021 tarihinde Samsun'un Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. H.G., N.E. ve A.K. isimli 3 şüpheli, hayvanlarını satılığa çıkaran besici Y.T.'yle bir araya geldi. Besiciyi söyledikleri yalanlarla kandıran şüpheliler, kamyonete yükledikleri 11 büyükbaşla beraber Kırıkkale'ye geldi.

Dolandırıldığını sonradan fark eden Y.T.'nin ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerden H.G., dün, Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda olayı arkadaşları ile yaptığını itiraf etmesi üzerine ekipler, N.E. ve A.K.'yı da yakaladı. Hayvanlar, sahibi Y.T.'ye teslim edilirken daha önce de benzer şekilde dolandırıcılıktan sabıkası olduğu belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Parkta birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı28 Aralık 2021 Salı 21:24
  • Husumetlisini iş yerinde tabanca ile başından vurdu28 Aralık 2021 Salı 21:23
  • Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen 2 şüpheli adliyede28 Aralık 2021 Salı 19:28
  • Şanlıurfa’da, banka alarmı polisi hareketlendirdi28 Aralık 2021 Salı 19:27
  • Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 ölü28 Aralık 2021 Salı 18:03
  • Bodrum açıklarında 56 kaçak göçmen kurtarıldı28 Aralık 2021 Salı 18:00
  • Asiye’nin yaralandığı pitbull saldırısına 2 tutuklama daha28 Aralık 2021 Salı 17:06
  • Sancaktepe’de eşiyle tartışıp, evini yaktı28 Aralık 2021 Salı 11:36
  • Marmaris’te batmak üzere olan bottaki 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör kurtarıldı27 Aralık 2021 Pazartesi 23:21
  • Çankırı’da 414 bandrolsüz kitap ele geçirildi27 Aralık 2021 Pazartesi 21:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti