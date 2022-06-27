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Beşiktaş, 2022-2023 sezonuna startı verdi

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı.
Beşiktaş, 2022-2023 sezonuna startı verdi

Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Yeni transferlerden Gedson Fernandes antrenmanda yer alırken; milli maçlardan dolayı izinli olan Romain Saiss, Kevin Nkoudou, Rachid Ghezzal, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan ve Kartal Kayra Yılmaz, Avusturya kampında takıma katılacak. Bu futbolcular haricinde Alex Teixeira'nın da izinli olduğu öğrenildi. Teknik direktör Valerien Ismael'in talimatıyla altyapıdan Göktuğ Baytekin, Badra Cisse, Aytuğ Batur Kömeç, Emrecan Terzi, Berkay Vardar, Emirhan Delibaş, Necati Bilgiç, Oğuzhan Akgün, Semih Kılıçsoy ve Azad Demir olmak üzere 10 isim antrenmanda yer aldı. 

Teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Dayanıklılık testiyle devam eden idman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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