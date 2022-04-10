Beşiktaş 4 maç sonra kazandı 

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla, ligde 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın arkası dönük bir şekilde savunmanın arasından gönderdiği pasla sağdan ceza sahasına giren Batshuayi'nin sert şutunda, yan direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0

22. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un beraberlik golü geldi. Savunmanın arkasına atılan uzun topu kaparak sağdan çizgiye inen Tayfur Bingöl'ün pasında Efecan Karaca, altıpas üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sol taraftan kullanılan uzun taç atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu Rosier ceza sahası dışından kaleye göndermek istedi. Rosier'in şutu kale önündeki Josef'e pas oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, meşin yuvarlağı düzeltip sert bir şutla golü attı: 2-1

28. dakikada Alanyaspor savunmasının uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Efecan Karaca, ceza sahası içinde aşırtma bir vuruşla topu kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

43. dakikada Beşiktaş, skoru 3-1'e getirdi. Alanyaspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topla başlayan Beşiktaş atağında, Rosier'in sağ çaprazdan ortasında Batshuayi topu göğsüyle düzelterek şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelere yolladı.

65. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen üstünde topla buluşan Ghezzal, rakiplerinden sıyrılıp sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Marafona topu son anda kurtarırken köşeden oyun alanına dönen meşin yuvarlağı N'Koudou dar açıdan kaleye göndermek istedi. Kaleye paralel giden topa Güven Yalçın arka direkte dokunamadı.

78. dakikada Beşiktaş, farkı 3'e yükseltti. Rıdvan Yılmaz soldan taşıdığı topu çaprazdan ceza sahası içindeki Güven Yalçın'a çıkardı. Güven, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1

Karşılaşmayı Beşiktaş, 4-1 kazandı.

Beşiktaş 4 maç sonra kazandı

Beşiktaş, ligde 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Ligin 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı takım, sonraki 4 maçta Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) ile berabere kalırken, Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, evinde ise 2 maç sonra kazanma başarısı gösterdi. İç sahada Altay'ı 1-0 yendikten sonra Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, bu şanssızlığını Aytemiz Alanyaspor karşısında sonlandırdı.

Aytemiz Alanyaspor'a evinde yine geçit vermedi

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında evinde yine puan yitirmedi.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile evinde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı.

Ismael oyuncularını sık sık uyardı

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, takımının attığı her gol sonrası oyuncularını yanına çağırarak uyarılarda bulundu.

Ismael, gol sevinci yaşayan oyuncularının büyük bölümünü yanına çağırarak taktik vermeye devam etti.

Valerien Ismael, takımının başındaki ilk galibiyet sevincini de Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, skorun 4-1'e gelmesinin ardından Ismael lehine tezahüratta bulundu.

Ismael de maç sonrası kızlarıyla saha içine girerek oyuncularıyla taraftarları selamladı ve üçlü çektirdi.

Batshuayi 14. golünü attı

Karşılaşmada fileleri iki kez havalandıran Michy Batshuayi, ligdeki gol sayısını 14'e yükseltti ve gol krallığı yarışında iddiasını sürdürdü.

Batshuayi, bu sezon ligde 4. kez bir maçta iki gol birden attı. Siyah-beyazlı oyuncu; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ikişer gol kaydetti.

Josef 12 maç sonra gol sevinci yaşadı

Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü atan Josef de Souza, Süper Lig'de 12 maç sonra bu sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında 2-2 berabere kaldığı maçtaki iki golü kaydeden Josef, şans bulduğu sonraki 12 karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı.

Sezonun ilk yarısındaki Adana Demirspor maçında da fileleri havalandıran Josef, ligdeki 4. golünü kaydetti.

Welinton cezalı

Maçın 46. dakikasında sarı kart gören Welinton, cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı futbolcu, cezası nedeniyle 33. haftadaki GZT Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor 2 maç sonra puan yitirdi

Beşiktaş'a 4-1 yenilen Aytemiz Alanyaspor, 2 maç sonra puan yitirdi.

Son 2 haftada Göztepe'yi deplasmanda 2-0 ve Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında tutunamadı.

Süper Lig'de 10. kez yenilen Aytemiz Alanyaspor, 52 puanda kaldı.