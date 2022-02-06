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Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışması ve dar alanda minyatür kale maçla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekibin 21 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer aldı: "Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Alex Teixeira."

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