Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.